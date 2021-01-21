أحمد العجوز مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام غزل المحلة

كلف مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أحمد العجوز مديرًا فنيًا للإسماعيلي و معه أحمد فوزي مدرب عام ، لقيادة الإسماعيلي أمام غزل المحلة .

جاء ذلك بعد أن تأكد إصابة خالد القماش المدير الفني للاسماعيلي وعطية صابر مدرب الفريق بفيروس كورونا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.