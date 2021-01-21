شاهد.. أندية القسم الثاني تضع اللمسات الأخيرة لتشكيل رابطة المحترفين

عقد ممثلو أندية القسم الثاني اجتماعًا خلال الساعات الماضية من أجل مناقشة تشكيل رابطة الأندية المحترفة النهائي.
ووضع ممثلو أندية القسم الثاني اللمسات الأخيرة، وجرى الاتفاق على المرشحين عن المجموعات الثلاث في تشكيل رابطة المحترفين للقسم الثاني.
وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه سيكون دور الرابطة في قادم الأيام إدارة مسابقة دوري القسم الثاني وبحث تسويق المسابقة لخلق استفادة للأندية.
وتابع: "بشكل ودي تم اتفاق ودي بين أندية المجموعات الثلاث على أن ترشح كل مجموعة اثنين بالتوافق بينهم ليصبح 6 أعضاء مرشحين بشرط الا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات أو عاملين بالنادي، على أن يرشح اتحاد الكرة عضو ليكون العدد بالرابطة 7 أعضاء".
وأضاف أن "أندية الصعيد استقرت علي اختيار الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج وفرق القاهرة استقرت على اختيار خالد لطيف ومحمد الطويلة ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور أحمد وأحمد إبراهيم مجاهد".
واستطرد: "تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرابطة وستجري الانتخابات يوم 24 يناير الجاري، لحسم اختيار الرابطة رسميًا".
وقال أيضًا إنه "يحق لأي أحد غير عامل بنادي أو عضو بمجلس الإدارة الترشح بشرط تزكيته من ناديه الذي يلعب بالقسم الثاني".
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