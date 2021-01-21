شاهد.. رقص بن شرقي وأوناجم علي أحد المهرجانات

عقد باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.
ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.
وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.
وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
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