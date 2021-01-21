اتحاد السلة يقرر نقل مباراتي السوبر من 6 أكتوبر إلى الشرقية للدخان

تقرّر نقل مباراتي السوبر المحلي لكرة السلة لموسم 2019/2020 من صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر. وأخطرت لجنة المسابقات برئاسة أحمد كامل الأندية المشاركة في مباراة السوبر رجال ومباراة السوبر سيدات بنقل المباراتين إلى صالة نادي الشرقية للدخان بسبب إقامة تدريبات بعض الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد على صالة الشباب والرياضة. ويتنافس الأهلي وهيليوبليس على كأس السوبر سيدات، فيما يتنافس الاتحاد السكندري والأهلي على كأس السوبر رجال وتقام المباراتان يوم 26 يناير الجاري. وأكدت لجنة المسابقات للأندية أن المباريات ستقام في نفس الموعد، مباراة السوبر سيدات تقام في الرابعة مساء، فيما تقام مباراة السوبر رجال في الثامنة والنصف مساء وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

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