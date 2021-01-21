محمود حسين يطالب وزير الشباب والرياضة بسرعة تنفيذ مشروع استاد المصري

طالب الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في حضور وزير الشباب والرياضة بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والبدء في الهدية التي أعلن عنها لأبناء محافظة بورسعيد وهو استاد النادي المصري بشكله الجديد وبتصميمه العالمي الذي تم الكشف عنه مؤخراً.

أوضح محمود حسين في كلمته أنه حان الوقت للبدء في تنفيذ المشروع وهدية السيد الرئيس بصورة فورية خلال الأيام المقبلة، وحان الوقت ليعود النادي المصري ليلعب داخل مدينته تحقيقا لمبدأ العدالة ومراعاة لحقوق النادي وجماهيره العريضة.

أشار النائب إلى أن النادي المصري يعاني كثيرا بسبب اضطراره للعب خارج مدينة بورسعيد في ظل عدم صلاحية ملعبه القديم لإقامة مباريات عليه، ويتكبد مبالغ مالية ضخمة نظير السفر والإقامة خارج المحافظة وهي مبالغ كبيرة لا يستطيع توفيرها في ظل الإنفاق الكبير الذي يتم على دعم الفريق من قبل إدارة النادي والمحافظة.