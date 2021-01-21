صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح مباراة بيرنلي بشكل أساسي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بيرنلي.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

كما فشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015.