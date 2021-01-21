وقال قاسم إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو لصفوف سموحة، والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.
وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة والاستمرار على صدارة جدول الدوري.
ويلتقى الزمالك مع أسوان مساء السبت المقبل بالجولة التاسعة للدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم: لدينا كل الصلاحيات الفنية وسنعتمد على جميع اللاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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