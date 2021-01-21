نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم: باتشيكو صاحب قرار إعارة مصطفي فتحي وبامبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن إدارة النادي تمنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كافة الصلاحيات الفنية في كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو لصفوف سموحة والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة و الاستمرار على صدارة جدول الدوري.