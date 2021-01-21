نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري السلة الأمريكي: كافاليرز يفسد أول ظهور لدورانت وإيرفينغ وهاردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز كولين سيكستون 42 نقطة منها 15 نقطة في الوقت الإضافي الثاني، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 147-135 على بروكلين نتس بعد وقتين إضافيين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويفسد أول مشاركة للثلاثي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ وجيمس هاردن.

وانضم هاردن إلى نتس الأسبوع الماضي، قادماً من هيوستون روكتس في صفقة ضخمة بين 4 فرق منها كافاليرز وساهم في فوزه في أول مباراتين على أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس.

وابتعد إيرفينغ عن نتس بشكل مفاجئ منذ السابع من يناير (كانون الثاني) لأسباب شخصية وعائلية دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وغاب إيرفينغ عن 7 مباريات متتالية كانت الأولى منها أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز عندما اعتذر لزملائه عن عدم خوض المباراة دون إبلاغ المدرب ستيف ناش.