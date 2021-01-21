نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيتا ينضم إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، إنه تعاقد مع المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا لاعب ماينتس الألماني لمدة 18 شهراً على سبيل الإعارة.



وأحرز المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً 10 أهداف خلال 17 مباراة في الموسم الحالي وكان ضمن تشكيلة منتخب فرنسا التي بلغت الدور قبل النهائي في البطولة الأوروبية تحت 21 عاماً في 2019.

ونقل موقع كريستال بالاس الرسمي عن لاعبه الجديد قوله: "أنا سعيد جداً بالانضمام إلى كريستال بالاس وأتوق لبدء التدريب معه، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان حلمي منذ الطفولة، الآن تحقق الحلم وسأظهر لجمهور بالاس ما يمكنني القيام به".

وقال رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس ستيف باريش، إن ناديه تابع تطور مسيرة ماتيتا الذي بدأ مشواره مع اللعبة في صفوف أحد فرق الدرجة الثالثة بفرنسا قبل الانضمام إلى أولمبيك ليون في الدرجة الأولى.

وانضم ماتيتا إلى ماينتس في 2018 وأحرز له 27 هدفاً في 71 مباراة.

وقال بالاس إن العقد يتضمن بنداً يتيح له التعاقد بصورة دائمة مع اللاعب الفرنسي بعد انقضاء فترة الإعارة.

وأضاف باريش عن ماتيتا: "يملك الكثير من القدرات والمهارات وهو صاحب سجل تهديفي متميز".