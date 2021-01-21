النحاس يستقر على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



يدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس مباراة اليوم وسط حالة معنوية جيدة بعد الفوز المهم الذى حققه الفريق خارج الديار على حساب الإسماعيلى بهدف دون رد.

ونجح المقاولون العرب فى تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الإسماعيلى، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع رصيد الفريق إلى 7 نقاط محتلا بها المركز الـ 12 بجدول ترتيب المسابقة.

واستقر عماد النحاس على تشكيل المقاولون العرب فى مواجهة الأهلى اليوم والذى من المقرر أن يتكون من:



حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد و فاروقا ومحمد سمير وحسن الشامي .

خط الوسط : إبراهيم صلاح وأحمد الشيمي أو "محمد مجلى" وأحمد مجدى.

خط الهجوم : إدواردو ومحمد حمدى زكى وسيف الدين الجزيري .