مدحت عبد الهادي يكشف سر انتصارات الزمالك المتتالية

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر الاستفاقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري.

وقال عبد الهادي: "عقد اللاعبون اجتماعا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة في المسابقة".