مدحت عبد الهادي يكشف سر انتصارات الزمالك المتتالية

وقال عبد الهادي: "عقد اللاعبون اجتماعا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة في المسابقة".
ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على أسوان فى السادسة مساء اليوم باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري .
ويسعى البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك لقيادة فريقه لتحقيق الفوز السادس على التوالى ومواصلة التحليق على قمة الدوري التى وقف عليها فى الجولة الماضية برصيد 19 نقطة .
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