رئيس اتحاد اليد يعلن خروجه من فقاعة المنتخب الطبية

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم المقامة حاليًا بالقاهرة، أن خروجه من الفقاعة الطبية المخصصة للاعبى المنتخب الوطنى المشاركين في كأس العالم المقام حاليا بالقاهرة، يرجع لعدد من الأسباب أهمها التزاماته كرئيس للجنة المنظمة وضرورة الالتقاء بالعديد من الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث بالإضافة لضرورة الاجتماع بالعديد من المسئولين من خارج الفقاعة.

وعن حظوظ المنتخب الوطنى أكد المهندس هشام نصر خلال تصريحاته الخاصة اليوم الخميس، أن المنتخب يؤدى بصورة طيبة وقدم أداء راقيا، والفوز بالأمس أمام الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 بداية جيدة في الدور التالى وتقربنا من تخطى عقبة هذا الدور وإن شاء الله الفراعنة قادرون على تخطى كل الصعاب والرد داخل الملعب بقوة والفرص قائمة لعبور الدور الثانى والاقتراب نحو المنافسة على اللقب.

وأشاد المهندس هشام نصر بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة والدعم الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل الوزراء المعنيين وجميع أفراد اللجنة المنظمة بالكامل الكل يبذل أقصى ما في وسعة من أجل إنجاح البطولة التى يراقبها العالم في ظل الظروف الصعبة التى تتعرض لها الكرة الأرضية منذ انتشار فيروس كورونا، ولكن جاء قرار الدولة المصرية بتنظيم كأس العالم تحد جديد وتأكيد على أن مصر قادرة بقوة على تنظيم أهم وأكبر الأحداث رغم كل الصعوبات وإن شاء الله تخرج البطولة بصورة مميزة.