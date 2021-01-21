مجاهد شايل سيفه.. 5 أخطاء كارثية لـ رئيس الجبلاية المعين تهدد الكرة المصرية

تسبب قرار اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد بشأن تخفيف عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراة واحدة، فى حالة كبيرة من علامات الاستفهام لدى فئة كبيرة من محبي كرة القدم فى مصر.



وجاءت حيرة مشجعى الكرة فى مصر من قرار اتحاد الكرة بسبب سرعة التراجع فى قرار العقوبة "التى كان موقع على الحارس بالإيقاف لمدة 4 مباريات قبل قرار التراجع عنه بـ 48 ساعة فقط لا غير".



وفرضت العديد من الأسئلة نفسها على موقف اتحاد الكرة بشأن التعامل مع موقف محمد الشناوى من توقيع العقوبة لمدة 4 مباريات ثم التراجع عنه خلال ساعات فى سابقة لا تحدث كثيرا فى عالم الكرة المصرية.



ويعد السؤال الأبرز فى هذا الشان هو من الذى قام بتوقيع عقوبة الشناوى الأولى "الإيقاف 4 مباريات" ثم التراجع عنها بعد عدة ساعات وتقليصها إلى مباراة واحدة فقط لا غير، وتساءل البعض: "أين اللوائح والقوانين وتنفيذها بشكل واضح ومتساوٍ بين العديد من الأندية؟".



ولم تكن واقعة محمد الشناوى هى الأولى المثيرة للجدل للجنة أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة فى الفترة الأخيرة، بل شهدت الفترة الماضية تأجيل عدد ليس بالقليل من منافسات الدوري منذ تولى مجاهد وأعوانه إدارة الجبلاية خلفا للجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى.



كما فاجأ مجاهد الجميع بالسماح بتأجيل أى مباراة فى الدوري حال زيادة أعداد كورونا فى فريق واحد على 5 لاعبين، وهو ما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات بالفعل، وهو ما لم يكن يتم السماح به فى اللجنة السابقة بقيادة الجناينى، والتى كانت حريصة على انتظام مسابقة الدوري وعدم تأجيل أى مباراة إلا لأسباب قهرية وبالأخص حال ظهور 15 حالة كورونا، وذلك وفقا لما يتبعه الاتحاد الأفريقي فى جميع مسابقاته.



كما زاد الغموض حول إدارة ملف كرة القدم فى مصر بسبب عدم وجود هيكل محدد لجميع اللجان المعينة داخل الجبلاية وعلى رأسها لجنة المسابقات بعد رحيل مازن مرزق، ولم يتم تشكيلها حتى الآن، واقتصر الأمر على إسناد إشرافها لأحد أعضاء اللجنة الثلاثية.



وشهدت الأيام الماضية تردد أنباء قوية تؤكد استقرار لجنة أحمد مجاهد على توقف الدوري الممتاز أسبوعا إضافيا خلال شهر مارس المقبل بسبب انشغال المنتخب بخوض تصفيات الأمم الأفريقية، وهو الأمر الذى يهدد انتظام مسابقة الدوري ويهدد استكماله وفقا للجدول الموضوع له، خاصة أن المنتخب الأوليمبي سيخوض أولمبياد طوكيو المقبلة والتى ستتطلب إيقاف عدد من مباريات الدوري أيضا.



وكان اتحاد الكرة أعلن تخفيض عقوبة الشناوى وجاء القرار كالآتى: "وبالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز، إلى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة".