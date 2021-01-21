رسميا.. وادي دجلة يعلن إقالة بابافاسيليو من تدريب الفريق

أعلن نادي واي دجلة إقالة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج. وقال نادي وادي دجلة في بيان رسمي: " قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق". وقال نادي وادي دجلة في بيان رسمي: " وتابع بيان وادي دجلة: "نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة". ويحتل وادي دجلة المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

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