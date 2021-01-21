انتهت اللجنة القانونية المكلفة من قبل مجلس إدارة نادي الجزيرة بحضور مندوب من الجهة الإدارية من التحقيق مع العضوات المتهمات فيما يسمى "فضيحة الحلوى الجنسية". وسترفع اللجنة القانونية نتائج التحقيق لمجلس إدارة نادي الجزيرة لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال تلك الواقعة التى أثارت الرأى العام لمنافساتها الأخلاق والسلوك الحميد . وكان مجلس إدارة الجزيرة قد قام بإيقاف العضوات اللاتى احتفلن بعيد ميلاد إحداهن بإحضار تورتة وحلوى على شكل أعضاء تناسلية جنسية الأمر الذى استفز مشاعر الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قرّر المجلس إحالة العضوات للتحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه الأزمة التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة القانونية بنادي الجزيرة تنتهي من التحقيق في فضيحة الحلوى الجنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.