نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام لوزير الرياضة : ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية اللاعبين مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة، سؤالًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، بشأن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية، مُحذرًا من حدوث مخاطر صحية للاعبين.

وأضاف "إمام" فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، أن الملاعب هى التى تظهر فى الصورة، مشيرا إلى أن الملاعب حالتها سيئة منذ 2018 حيث اختفت الرقابة والمتابعة ومنها ملاعب استاد القاهرة، واللعبة الآن أصبحت صناعة.

وأشاد عضو لجنة الشباب والرياضة، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لكأس العالم لكرة اليد، لافتًا أن الوزارة أعدت ثلاثة ملاعب هم: برج العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد بهذه الملاعب.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

