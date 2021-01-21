الألومنيوم يستعد لمواجهة سمسطا السبت

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أحمد جودة - القاهرة - اصل فريق نادي الألومنيوم تدريبات اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق مركز شباب سمسطا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثاني، والمغرب اقامتها يعد غدا السبت، بملعب الألومنيوم.

يدخل فريق نادي الألومنيوم اللقاء رافعا شعار لابديل عن الفوز، لاسيما بعد خسارته الاخيرة امام الشرقية للدخان بملعب الاخير بثنائية، والفوز في مباراة السبت يمنح الفريق الحمادي الفرصة مرة أخرى للعودة للمنافسة علي صدارة المجموعة، حيث يحتل الألومنيوم المركز الرابع بجدول المجموعة برصيد16 نقطة.

علي الجانب الاخر يمتلك فريق مركز شباب سمسطا نفس الطموح الذي يدفعه للسعي لتحقيق فوز يحسن من ترتيبه في جدول المجموعة، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد9 نقاط