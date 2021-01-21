الرياضة

رسميًا.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب وادي جلة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة إقالة اليوناني بابا فاسيليو من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية النتائج السلبية للفريق الدجلاوي في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سميا.. قرر  مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".

وأضاف :"نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وقاد فاسيليو فريق الجونة هذا الموسم في 8 مباريات حيف فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وتلقى الخسارة في 4 لقاءات، ويحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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