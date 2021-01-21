نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينقض على صفقة برشلونة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية فشل صفقة انتقال الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إريك جارسيا ارتبط بقوة بالعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لتدعيم خط الدفاع وتردد أنه تم التوصل لاتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بقوة بالتعاقد مع جارسيا الذي يتبقى 6 أشهر فقط في عقده مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع جارسيا حتى الصيف المقبل سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن السعر الحالي لجارسيا والذي يبلغ 5 ملايين يورو ومثلهم متغيرات في متناول باريس سان جيرمان ومعظم الأندية البريطانية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق الذي عقده برشلونة مع النجم الإسباني بالتعاقد معه لمدة 5 مواسم ونصف والذي تم تأجيله حتى الصيف المقبل قد يتسبب في ما لا يحمد عقباه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا متمسك بالانتقال إلى برشلونة لكن في يناير الحالي، حيث يرغب النجم الإسباني في اللعب بعد أن خرج من حسابات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لرونالد كومان فإنه يرى أن تأجيل الصفقة للصيف المقبل سيتسبب في أزمة كبيرة خصوصا في ظل الإصابات التي يعاني منها مدافعيه كما أن جارسيا قد يتلقى عروضًا أخرى من أندية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا.