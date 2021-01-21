استبعاد بدر بانون من مباراة الأهلى والمقاولون العرب

استبعد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى المغربى بدر بانون مدافع الفريق من قائمة مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we بالسلام في إطار منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري.

وجاء الاستبعاد بسبب إصابته بنزلة برد .

وأعلن الجهاز الفنى للأهلى تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا .

خط الهجوم : والتر بواليا.

على دكة البدلاء : مصطفى شوبير ـ حمزة علاء - طاهر محمد طاهر ـ سعد سمير ـ صلاح محسن ـ عمرو السولية - محمد شريف - مروان محسن - أحمد رمضان بيكهام.