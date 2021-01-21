إصابة حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وخضع حمادة صدقي لمسحة جديدة، لحسم موقفه من التواجد في مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا، الجمعة، بمسابقة الدوري الممتاز. وتولى حمادة صدقي قيادة الإنتاج الحربي مؤخرا، خلفا لـ مختار مختار الذي رحل بسبب سوء النتائج. ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.

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