4 من الجهاز الفني.. تفاصيل ظهور 12 حالة كورونا في الاتحاد السكندري

أظهرت نتيجة مسحات لاعبي الاتحاد السكندري، إصابة 12 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد. ويلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري. وقدّم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري طلبًا لمسئولي الاتحاد المصري بتأجيل المباراة. وأكد مسئولو الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لصدي البلد أن هناك ١٢ حالة إصابة في صفوف الفريق من بينهم ٤ حالات من الجهاز الفني و٨ لاعبين.

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