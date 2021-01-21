أعلن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وذكر سيرجيو أجويرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا". وأضاف سيرجيو أجويرو:" بعض أعراض كورونا ظهرت علي، وأتبع تعليمات الأطباء حاليا، للتعافي من الفيروس". كان أجويرو دخل العزل الصحي خلال الأيام الماضية، نتيجة مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.