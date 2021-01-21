نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل على ستاد السلام.

ويواجه الأهلي ضيفه المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا