نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، نظيره الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري، في أولى مباريات البطولة يوم 4 فبراير على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

كما أوقعت القرعة التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، الفائز من الأهلي والدحيل القطري، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بنصف نهائي البطولة.

ويواجه النادي الأهلي، أزمة في عدم قدرته على ارتداء القميص الأحمر في اي مباراة بسبب قواعد البطولة والتي سيستهل مشوارها أمام المنظم.

ومن المعروف أن الدحيل القطري يرتدي القميص الأحمر الأساسي وهو نفس قميص النادي الأهلي، وبالتالي سيكون الأخير على موعد مع ارتداء القميص الاحتياطي.

وسيكون القميص الأزرق هو الأقرب للنادي الأهلي في تلك المباراة، وهو الزي الثاني نظرًا لأن الدحيل صاحب الأرض سيكون بزيه الأساسي.

وفي حال تخطى الأهلي عقبة الدحيل وتأكد مواجهته لبايرن ميونخ في نصف النهائي، سيكون محروم أيضًا من ارتداء قميصه الأساسي، في ظل ارتداء الفريق البافاري نفس اللون.

وبالتالي سيكون أمام الأهلي التنازل عن قميصه الأحمر أيضًا والتوجه إلى القميص البديل والذي من الممكن أن يرتدي القميص الرصاصي وهو الزي الثالث.

يُذكر أن تحديد ألوان قمصان الأندية وكل الأمور التنظيميه التي تخص مباريات المونديال، يتم الإعلان عنها ليله مباريات البطولة في اجتماع فني بين طرفي المباراة.