نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :- حراسة المرمى : حسن شاهين خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي - محمد حمدي زكي - أحمد داوودا خط الهجوم : سيف الدين الجزيري. البدلاء :- محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.