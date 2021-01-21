الرياضة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :- 

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي

خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي - محمد حمدي زكي - أحمد داوودا

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

البدلاء :- 

محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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