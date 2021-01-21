نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-
حراسة المرمى : حسن شاهين
خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي
خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي - محمد حمدي زكي - أحمد داوودا
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.
البدلاء :-
محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.