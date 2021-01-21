نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلة برد وراء استبعاد بدر بانون من تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. وحمزة علاء على مقاعد البدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبعاد المغربي بدر بانون من تشكيل النادي الأحمر لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي إن بدر بانون تعرض لنزلة برد قبل مباراة الفريق الأحمر، كما اشتكى اللاعب من إجهاد عام لذلك فضل الجهاز الفني عدم الدفع به في المباراة.

وأضاف الجهاز الطبي بأن موسيماني المدير الفني رفض المخاطرة باللاعب وقرر عدم تواجده نهائيا ضمن تشكيل الأهلي في المباراة، ووضع حمزة علاء بديلا له على دكة البدلاء.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب بعد قليل على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.