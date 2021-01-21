نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طنطا لمواجهة زد في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة زد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "ب".

وشهدت القائمة ضم 22 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد زيد كالآتي:-

محمد فتحي، ابراهيم الجرايحي، حسن ابراهيم، حسام غالي، عصام عادل، ابراهيم عكوكو، عبدالرحمن الدح، كريم اسامه، محمود صلاح، زيكو، ميدو جمال، ابراهيم فاضل، محمد حسام، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، السيد ابو امنه، شهاب فتحي، محمد هشام، احمد الشافعي، محمد كامل، محمود الشاعر، اسامه النجار.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة زد ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب"، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا غدا الجمعة في تمام الثانية والنصف عصرآ.