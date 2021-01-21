نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على مستقبله مع الملكي وذلك بعد العروض المخيبة للآمال والتي قدمها خلال الفترة الماضية.

وخرج الريال من كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي من الدور نصف النهائي على حساب فريق نادي أتلتيك بيلباو بالخسارة بنتيجة هدف مقابل هدفين.

كما ودع الدور الأول من كأس ملك إسبانيا على يد فريق نادي ديبورتيفو ألكويانو والذي يلعب في الدرجة الثالثة بنفس النتيجة هدف واحد مقابل هدفين.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية فإن زيدان أكد أنه هادئ على الرغم من كافة الأنباء التي تحيط بمستقبله مع الفريق مستقبلاً.