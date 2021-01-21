نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل الثنائي أحمد عيد ومحمد عبدالسلام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتشيكو رفض رحيل أحمد عيد ومحمد عبد السلام، خلال الفترة المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر، أن باتشيكو متمسك بالثنائي في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا، حيث أكد المدرب البرتغالي لإدارة الزمالك أن أحمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم إمام المتكرر للإصابة.

كما يضع باتشيكو محمد عبد السلام، كعنصرًا استراتيجيًا في حال غياب أي من المدافعين بسبب كورونا أو الإصابات والإيقافات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.