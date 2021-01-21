نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يسعي للضغط على ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد التتويج بلقب كأس السوبر يعود يوفنتوس حامل اللقب للتركيز على حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي يصل لمرحلة المنتصف مع حلول الجولة المقبلة من المنافسات.

وكتبت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية في عنوانها الرئيسي: "لا يمكن القول أبداً أن السيدة العجوز قد انتهى"، احتفالاً بأول لقب للمدير الفني أندريا بيرلو مع فريقه يوفنتوس.

وسجل كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هدفي الفوز على نابولي مساء الأربعاء، ليقودا يوفنتوس لتجاوز هزيمته بنفس النتيجة على يد إنتر ميلان في الدوري قبل ثلاثة أيام.

وتراجع يوفنتوس الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام نابولي، بفارق عشر نقاط عن ميلان المتصدر وبفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان الوصيف.

وقال رونالدو: "قدمنا أداء مختلفاً عن مباراة إنتر ميلان، كل شيء لازال قائماً بالنسبة للقب الدوري الإيطالي، فريقا ميلانو يتمتعان بالقوة لكن لايزال بإمكاننا الفوز، سيكون الوضع صعباً لكن ليس مستحيلاً".

وأشاد بيرلو الفائز بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات ولقب كأس السوبر مرتين أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس، بسرعة إيقاع لاعبيه أمام نابولي.

وقال: "كان من المهم العودة للانتصارات بعد الخسارة أمام إنتر، كان علينا أن إظهار كبرياءنا وعندما تدخل الملعب بهذا التصميم يكون بإمكانك أن تؤدي بشكل جيد".

من جانبه يحاول مدرب نابولي جينارو غاتوزو الإبقاء على الروح المعنوية للاعبيه مع مواساة قائده لورينزو إنسيني الذي فشل في إدراك التعادل لفريقه بعد إهدار ضربة جزاء.

وقال غاتوزو الذي رافق بيرلو لمدة 10 أعوام في الملاعب أثناء تواجدهما معاً في صفوف ميلان: "الآن علينا أن نجمع شتات أنفسنا، وأن ننظر إلى الأمام، الطريق مازال طويلاً، ونريد أن نواصل العمل الشاق لكي نعود إلى الطريق الصحيح".

ويلتقي يوفنتوس في الجولة 19 من الدوري الإيطالي مع بولونيا يوم الأحد في الوقت الذي يخرج فيه نابولي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس، لملاقاة فيرونا.

ويلتقي أتالانتا الذي يمتلك نفس رصيد يوفنتوس، مع مضيفه ميلان الإيطالي في "الديربي" الإقليمي يوم السبت.

ويخرج إنتر ميلان لملاقاة أودينيزي يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلتقي روما صاحب المركز الرابع مجدداً مع سبيزيا، الذي أطاح به من دور الـ16 لكأس إيطاليا بالفوز عليه 4-2 مساء الثلاثاء، في مباراة ماراثونية.

ويلتقي لاتسيو مع ساسولو وبارما مع سامبدوريا يوم الأحد.

وتنطلق الجولة 19 يوم الجمعة، بمباراة بينفينتو مع تورينو الذي تعاقد مع مدير فني جديد هو دافيدي نيكولا.

وفي باقي المباريات يلتقي فيورنتينا مع كروتوني يوم السبت، وجنوى مع كالياري يوم الأحد.