الأهلي والمقاولون العرب مباشرة علي قناة ON Time Sports 1 HD

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت قناة ON Time Sports 1 HD عن نقلها لمباراة الأهلي والمقاولون العرب علي الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة مساءً والتي تقام علي إستاد السلام we الأهلي.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار الأسبوع التاسع من مباريات الدوري الممتاز المصري، ويسعي الأهلي لمصالحة جماهيره والفوز علي ذئاب الجبل لتصدر جدول المسابقة، وذلك بعد تعثره أمام ووادي دجلة والبنك الأهلي.

يسبق المباراة ستوديو تحليلي علي أحداث المباراة يقدمه الإعلامي سيف زاهر، وضيافه إسماعيل يوسف وعماد متعب ومحمد فضل.

هذا وقد عينت إدارة القناة محمد الكواليني للتعليق علي أحداث المباراة، والفقرة التحكيمية الحكم الدولي السابق سمير عثمان.

ويمكنكم مشاهدة قناة ON Time Sports 1 HD علي قمر النايل سات عبر التردد التالي: