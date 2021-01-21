مونديال اليد.. بولندا تتقدم على أوروجواي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بولندا وأوروجواي في إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم المنتخب البولندي بنتيجة 9/14.

بدأ الشوط الأول من المباراة التي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة ، و يديرها تحكيميًا الطاقم الجزائري المكون من يوسف للخيري وسيد علي حميدي ، بتألق حارس أوروجواي جونزالو الفونسو الذي تصدى لرمية جزاء لبولندا وحول الهجمة لمنتخب بلاده الذي تقدم في الدقيقة الثانية بأول أهداف اللقاء.

وبسبب تألق آدم موراويسكي حارس مرمى بولندا، عادلت بولندا النتيجة في الدقيقة الرابعة ثم تتقدم بعدها بثلاثة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 1/4 ، ولكن التسرع وعدم التركيز من المنتخب البولندي مكنا المنتخب الاورجواني من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليتعادل الفريقين 4/4 ويستمر اللقاء بوتيرة تقدم بولندا بهدف او هدفين وتعادل أوروجواي ولكن في الدقيقة 15 تبدأ الصحوة البولندية والتسجيل مع تألق حارس المرمى ليرتفع الفارق لخمسة أهداف في الدقيقة 25 ، وحاول أوروجواي تقليص الفارق دون جدوى لينتهي الشوط بفارق الخمس أهداف.

يذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيسي تضم منتخبات: المجر ، اسبانيا ، المانيا ، بولندا ، البرازيل وأوروجواي.