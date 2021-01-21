الموعد الجديد لمباراة الأهلى والمريخ السودانى بأبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: "تقرر تأجيل مباراة الأهلي والمريخ بسبب مشاركة بطل مصر في بطولة كأس العالم للأندية بقطر نسخة (2020)".

يذكر أن مباراة الأهلي والمريخ كانت من المقرر أن تقام فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات أحد يومي 12 أو 13 فبراير المقبل.

وقرر الكاف إقامة مباراة الأهلى وبطل السودان يوم 16 فبراير المقبل بعد انتهاء مونديال الأندية بـ 5 أيام.

ويلعب الأهلى فى المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع الثلاثي (المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي).



وعلى الجانب الآخر ، أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب اليوم فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويدخل الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعثر الأخيرة أمام البنك الأهلى، وفقد نقطتين مهمين فى سباق الدوري بعد خروج المباراة بالتعادل السلبي بينهما، وهو ما أدى إلى تقهقر الأحمر للمركز الثانى برصيد 17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

وجاء تشكيل الأهلى كالآتى :

حراسة المرمى : على لطفى

خط الدفاع : محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج ومجدى قفشة .

خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.