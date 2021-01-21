الأهلي يكشف القيمة المالية لفسخ التعاقد مع الأنجولي جيرالدو

وأضاف توفيق عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قلت منذ فترة إننا لن نفكر في أي صفقات لا إعارات ستخرج أو صفقات جديدة، التفكير سيكون في الصيف ،لن نتحدث حول المراكز التي يرغب الأهلي في تدعيمها، نستعد للعمل في الصيف المقبل منذ الآن وحتى قبل ذلك".

وأكمل "نقوم بمتابعة اللاعب لفترة معقولة، لم نعد نشاهد هدفا أو ملخص لمسات، نشاهد اللاعب عن كثب وبتقارير كشفية، أقرب أمثلة، أليو ديانج وبدر بانون ووالتر بواليا".

وتابع "أعلم أن والتر بواليا لم يسجل أهدافا بعد، لكنني أراهن عليه مع جماهير الأهلي حاليا، سيكون إضافة قوية جدا".

وأردف "تم الانتهاء بشكل تام على فسخ تعاقد جيرالدو بالتراضي، الاتفاق تم بحضور وكيله البرازيلي ويجب أن نضع تحت كلمة البرازيلي 4 خطوط".

واستطرد "جيرالدو لديه وكيل برازيلي ونعمل معه منذ وصوله للنادي، مع شركة عالمية، ويوم الأربعاء انتهت كافة الإجراءات عبره".

وأكمل "جيرالدو لن يحصل على مليون دولار كما أشيع، سيحصل على أقل من نصف الرقم، يمكنني القول إننا وصلنا إلى اتفاق مناسب لنا، كان يتبقى له رقم مقارب للمليون نعم، لكننا وصلنا إلى حل وسط".

وتابع "لا أريد أن يبدو الأمر كما لو كنا نتذاكى على اللاعبين، نصل للاتفاق المناسب للنادي واللاعب لا أحد ينتصر على أحد هنا، الرقم كان مناسبا لكل الأطراف".

وأتم "موضوع بادجي منتهي، بطاقته الدولية في تركيا حاليا، إعارة بنية البيع، لو تألق قد يقوم الفريق بضمه، لو لم يحدث إن وجد النادي وموسيماني أنه سيفيد الفريق فلما لا؟ سيستمر".

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء فسخ عقد جيرالدو بالتراضي بعدما وقع اللاعب على مذكرة تسوية.