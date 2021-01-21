6 أشهر.. أنقرة جوجو التركي يعلن ضم أليو بادجي من الأهلي

وذكر نادي أنقرة في بيان رسمي، أنه حصل على توقيع أليو بادجي، قادما من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
كان النادي الأهلي ، أرسل أمس الأربعاء، البطاقة الدولية للمهاجم السنغالي أليو بادجي الي فريقه الجديد أنقره جودجو.
ويحتل أنقرة جوجو المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة.
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