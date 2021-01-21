نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تعاقب الرائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاقبت لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فريق نادي الرائد وذلك بإلزام ستيفن فانهارن واحد من مسؤولي الفريق بإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنية.

وجاءت تلك العقوبة بسبب إستخدامه بعض الألفاظ البذيئة والمنافية للآداب العامة تجاه حكم مباراة فريقه امام نادي النصر لحساب مباريتا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، نادي الرائد بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات في مباراة النصر.