نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر المغربي بدر بانون مدافع فريق النادي الأهلي ملعب السلام عقب قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة موسيماني باستبعاده من تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب.

وغادر اللاعب المغربي ملعب المباراة قبل انطلاقها بنحو 45 دقيقة بسبب إصابته بنزلة برد وخوفا من مضاعفتها.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك الذي يأتي في الصدارة بـ19 نقطة.