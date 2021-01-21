نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الحمام ودمنهور وتعادل الحرس ودكرنس بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عن فوز فريق الحمام على فريق سبورتنج بهدف نظيف سجله محمود أبو زيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفاز فريق دمنهور على فريق البلدية بهدف دون رد سجله زيدان اسماعيل في الدقيقة 2 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق المنصورة مع فريق دكرنس بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح المنصورة حيث تقدم أحمد جمعة لدكرنس في الدقيقة 25 وتعادل للمنصورة مدافع دكرنس عماد حلمى في مرماه في الدقيقة 30 .

واضاف هانى الطامى الهدف الثاني في الدقيقة 35 وتعادل دكرنس في الدقيقة 45 بهدف محمد رمضان حله.

وتعادل فريق حرس الحدود مع فريق الرجاء بدون أهداف

وإهدر خالد سامي لاعب الحرس ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتقام يوم السبت 3 مباريات هم الجزيرة مع فاركو

وكفر الشيخ مع الأوليمبى، والمالية مع بنى عبيد.

وتم تأجيل مباراة أبو قير مع بيلا إلى يوم الأحد31 يناير.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 18 نقطة

2- الأوليمبى 16 نقطة

3- أبو قير 15 نقطة

4- البلدية 13 نقطة

5- المالية 12 نقطة

6- فاركو 11 نقطة

7- سبورتنج 11 نقطة

8- كفر الشيخ 10 نقاط

9- الجزيرة 10 نقاط

10- دمنهور 10 نقاط

11- دكرنس 10 نقاط

12- المنصورة 9 نقاط

13- الرجاء 8 نقاط

14- الحمام 7 نقاط

15- بيلا 6 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط