الرياضة

عاجل.. أجويرو يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الدولي الارجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان أجويرو قد غاب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بعدما أجبره العزل الذاتي على البقاء في المنزل بسبب مخالطته لشخص مصاب بالفيروس على الرغم من أن نتيجته كانت سلبية.

وسيغيب بالتالي أجوير عن المباريات لعشرة أيام أخرى على أقل تقدير، أي أنه سيغيب عن مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد في البريميرليج، وعن مواجهة تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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