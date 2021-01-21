نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أجويرو يعلن إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الدولي الارجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان أجويرو قد غاب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بعدما أجبره العزل الذاتي على البقاء في المنزل بسبب مخالطته لشخص مصاب بالفيروس على الرغم من أن نتيجته كانت سلبية.

وسيغيب بالتالي أجوير عن المباريات لعشرة أيام أخرى على أقل تقدير، أي أنه سيغيب عن مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد في البريميرليج، وعن مواجهة تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.