سر غياب بدر بانون عن تشكيل الأهلي فى مواجهة المقاولون العرب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شعر بنزلة برد وخرج بسببها من قائمة الأهلي، التي تخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء مباراة اليوم وضم كلا من:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.
خط الهجوم: والتر بواليا.
على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ـ حمزة علاء - طاهر محمد طاهر ـ سعد سمير ـ صلاح محسن ـ عمرو السولية - محمد شريف - مروان محسن - أحمد رمضان بيكهام.
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