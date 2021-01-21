بعد ساعات من انضمامه.. بادجي أساسيًا مع أنقرة جوجو أمام قاسم باشا

تواجد النجم السنغالي أليو بادجي، في التشكيل الأساسي لفريق أنقرة جوجو في مباراة اليوم الخميس، أمام قاسم باشا بالدوري التركي وذلك بعد ساعات من انضمامه.

وانضم بادجي رسميا اليوم إلى النادي التركي قادما من الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وبعد ساعات من انضمامه تواجد بالتشكيل الأساسي للفريق.

ويأتي تشكيل أنقرة جوجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشليكاي

خط الدفاع: بينتو – ديكامين – تشانكيا – شارليا

خط الوسط: لوسكاسيك – أكداغ – بانتسيل – تشيكتشي – سابا لوبزهانيدزي

خط الهجوم: أليو بادجي