الاتحاد الليبي يكشف لـ دوت الخليج عن خطته للنهوض بـ كرة القدم

كشف يونس الكزه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم عن خطة الاتحاد للنهوض بالكرة مجددا.

وقال يونس الكزه في تصريحات خاصة:" نعمل على انتظام المسابقات الليبية على كل المستويات لأنها هي الأساس في تطوير اللاعب والمدرب" .

وأضاف:" ثم تكليف أطقم فنية وإدارية على مستوى عالٍ وخاصة الفئات السنية ومنحهم الفرصة الكاملة من حيث الاستمرارية" .

وواصل:" أيضا المشاركة المستمرة في كل المحافل الإقليمية والقارية والدولية لكل الفئات سيساعدنا للنهوض مجددا، وكذلك اللعب على ملاعبنا حال قرر الكاف رفع الحظر عنها خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن مؤخرا تشكيل لجنة لزيارة ملاعب ليبيا كخطوة لرفع الحظر عنها.