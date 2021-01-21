وقال يونس الكزه في تصريحات خاصة:" نعمل على انتظام المسابقات الليبية على كل المستويات لأنها هي الأساس في تطوير اللاعب والمدرب" .
وأضاف:" ثم تكليف أطقم فنية وإدارية على مستوى عالٍ وخاصة الفئات السنية ومنحهم الفرصة الكاملة من حيث الاستمرارية" .
وواصل:" أيضا المشاركة المستمرة في كل المحافل الإقليمية والقارية والدولية لكل الفئات سيساعدنا للنهوض مجددا، وكذلك اللعب على ملاعبنا حال قرر الكاف رفع الحظر عنها خلال الفترة المقبلة".
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن مؤخرا تشكيل لجنة لزيارة ملاعب ليبيا كخطوة لرفع الحظر عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الليبي يكشف لـ دوت الخليج عن خطته للنهوض بـ كرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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