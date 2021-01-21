واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:
الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، محمود حليمو، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.
وكان الجهاز الطبى قد اعلن سلبيه المسحه وشفاء جميع اللاعبين من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 لاعبا فى معسكر سموحه لمواجهة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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