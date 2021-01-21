20 لاعبا فى معسكر سموحه لمواجهة بيراميدز

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، محمود حليمو، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.

وكان الجهاز الطبى قد اعلن سلبيه المسحه وشفاء جميع اللاعبين من فيروس كورونا.