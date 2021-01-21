بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الهدف الثاني أمام النادي الاهلي ، ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف اللاهب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 42 من زم المباراة بعد خطأ فادح من علي لطفي حارس الاهلي ليضع سيف الكرة ويعل الهدف الثاني لذئاب الجبل .