سجل الهدف اللاهب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 42 من زم المباراة بعد خطأ فادح من علي لطفي حارس الاهلي ليضع سيف الكرة ويعل الهدف الثاني لذئاب الجبل .
وأهدر علي معلول فرصة التقدم للأهلي بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية لم يسيطر عليها فاروقا نور الدين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وذهبت إلى التونسي الذي صوبها لكنها ارتطمت في رأي حسن شاهين خرجت لضربة ركنية.
وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
وعادت الخطورة لأقدام لاعبي الأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما لعب حسين الشحات كرة إلى محمد هاني الذي دخل منطقة الجزاء وصوب كرة يسارية أتت أعلى من العارضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.