خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعه البيضاء .
يأتي هذا استعدادا للقاء أسوان المرتقب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
بدأ المران بجلسة بين باتشيكو المدير الفني للفريق واللاعبين حرص خلالها المدرب على شرح بعض الأمور الفنية للفريق ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.
وشهد التدريب مشاركة عمر السعيد مهاجم الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.
وفي نفس الوقت شارك كل من حميد أحداد ومحمود جنش في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة وأصبح الثنائي جاهز للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة ثلاثي الفريق.. الزمالك يتدرب على ملعب أبو رجيلة استعدادا لأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.