فوز الأرجنتين على اليابان 28-24 في مونديال اليد

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الياباني بنتيجة 28-24 في أول مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-13 لصالح الأرجنتين في شوط بدأ بجانب من الندية من المنتخبين ولكن سرعان ما نجح المنتخب الأرجنتيني في السيطرة على فارق الأهداف قبل أن يقلص منتخب اليابان الفارق قبل منتصف الشوط ، ولكن منتخب الأرجنتين تفوق مجددا ليتسع الفارق إلى 4 أهداف في أخر دقيقة من عمر الشوط. وشهد الشوط الثاني مواصلة المنتخب الأرجنتيني فرض السيطرة والقوة على المنتخب الياباني وسط محاولات طفيفة من الأخير لتقليل الفارق .
وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الثانية نظرا لصعوده من الدور الأول بنقطتين، بينما تجمد رصيد المنتخب الياباني عند نقطة واحدة صعد بها من الدور الأول .
ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين واليابان كلا من كرواتيا وقطر والدنمارك و البحرين .
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