سجل الهدف باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .
جاء تشكيل الأهلى كالأتى :
حراسة المرمى : على لطفى
خط الدفاع : محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول .
خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج ومجدى قفشة .
خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاولون العرب يتقدم بالهدف الأول أمام الأهلي بقدم باسم علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.