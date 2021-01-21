المقاولون العرب يتقدم بالهدف الأول أمام الأهلي بقدم باسم علي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بالهدف الأول أمام مضيفه النادي الأهلي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

سجل الهدف باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .

جاء تشكيل الأهلى كالأتى :

حراسة المرمى : على لطفى

خط الدفاع : محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج ومجدى قفشة .

خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.