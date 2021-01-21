مونديال اليد.. بولندا تكتسح أوروجواي 30 - 16

انتهى الشوط الأول بتقدم بولندا على أوروجواي بنتيجة 14 - 9.

ونجح منتخب بولندا في فرض سيطرته على المباراة بشكل كامل في الشوط الثاني، حيث سجل 16 هدفا مقابل 7 فقط لصالح أوروجواي.

يذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيسي تضم منتخبات: المجر، إسبانيا ، ألمانيا ، بولندا ، البرازيل وأوروجواي. وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في الدور الرئيسي، حيث يتلقي: المجر - البرازيل، السابعة مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كرواتيا - البحرين، السابعة مساء، صالة ستاد القاهرة. الدنمارك - قطر، التاسعة والنصف مساء، صالة ستاد القاهرة. إسبانيا - ألمانيا، التاسعة والنصف مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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